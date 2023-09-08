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Сборная США в матче с немцами на ЧМ обновила антирекорд по пропущенным очкам

Сборная США в матче с немцами на ЧМ обновила антирекорд по пропущенным очкам
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Мужская сборная США по баскетболу вновь на чемпионате мира – 2023 обновила личный антирекорд по количеству пропущенных очков на крупном международном турнире. В полуфинальном матче с представителями Германии американцы пропустили 113 очков.

Отметим, что предыдущий антирекорд был установлен также на ЧМ-2023, только на групповом этапе в матче с литовцами. Тогда американцы под руководством Стива Керра пропустили 110 очков.

Напомним, на ЧМ-2023 сборная США во второй раз подряд не сумела выйти в финал ЧМ. Немцы обыграли американцев со счётом 113:110. Самым результативным игроком встречи стал защитник сборной Германии Андреас Обст, набравший 24 очка и шесть передач.

За бронзовые медали представители США сразятся с командой Канады. Встреча состоится 10 сентября.

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