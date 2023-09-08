«Сейчас не 1992 год». Керр оценил сенсационное поражение сборной США от Германии на ЧМ

Главный тренер сборной США Стив Керр прокомментировал сенсационное поражение своих подопечных от команды Германии в полуфинале чемпионата мира – 2023 (110:113). Американцы второй раз подряд не сумели выйти в финал мирового первенства.

«За последние 30 лет игра стала интернациональной. От этого поражения тяжело, но сейчас не 1992 год. Игроки во всём мире стали лучше. Команды лучше. Нелегко выиграть чемпионат мира или Олимпиаду.

Поздравляю Германию, они были прекрасны и заслужили победу. Каждый раз, когда мы делали рывок, они находили бросок или брали подбор и завершали важное владение. Они сделали то, что должны были сделать. Очень горжусь своими парнями, они боролись на протяжении всей игры. Но мы просто не смогли довести дело до конца», — приводит слова Керра Basket News.