Богданович использовал известную цитату Коби сразу после матча с Канадой

Лидер сборной Сербии Богдан Богданович сообщил своим партнёрам после победного матча против канадцев о том, что главная цель ещё не достигнута.
«Работа не завершена, остался ещё один матч», — сообщил Богданович своим партнёрам по команде.
Эта цитата является отсылкой на известную пресс-конференцию с участием легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Во время финальной серии 2009 года против «Орландо Мэджик» журналист задал вопрос Коби о том, почему он не выглядит счастливым, ведь «Лос-Анджелес Лейкерс» повели в серии со счётом 2:0. Брайант с серьёзным лицом озвучил цитату выше. В итоге «Лейкерс» выиграли серию, а Коби заработал долгожданное четвёртое чемпионство
Вчера, 8 сентября. в полуфинальном матче ЧМ-2023 сербы одолели канадцев со счётом 95:86.
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