Чемпионат мира по баскетболу — 2023: расписание матчей 9 сентября
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Сегодня, 9 сентября, пройдут матчи за пятое и седьмое места на чемпионате мира по баскетболу. Предлагаем ознакомиться с расписанием игр.
Чемпионат мира по баскетболу – 2023. Матчи за пятое и седьмое места. Расписание матчей 9 сентября
11:45 мск. Италия — Словения. Матч за седьмое место.
15:30 мск. Латвия — Литва. Матч за пятое место.
Эти четыре сборные вылетели из турнира на стадии четвертьфинала. Далее последовали полуфиналы турнира за пятое-восьмое места. В первом полуфинале латвийцы одолели итальянцев со счётом 87:82, а затем сборная Литвы оказалась сильнее Словении со счётом 100:84.
Данный игровой день станет предпоследним на турнире. Уже завтра пройдут финальный матч и противостояние за третье место.
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