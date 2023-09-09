Чемпионат мира по баскетболу — 2023: расписание матчей 9 сентября

Сегодня, 9 сентября, пройдут матчи за пятое и седьмое места на чемпионате мира по баскетболу. Предлагаем ознакомиться с расписанием игр.

Чемпионат мира по баскетболу – 2023. Матчи за пятое и седьмое места. Расписание матчей 9 сентября

11:45 мск. Италия — Словения. Матч за седьмое место.

15:30 мск. Латвия — Литва. Матч за пятое место.

Эти четыре сборные вылетели из турнира на стадии четвертьфинала. Далее последовали полуфиналы турнира за пятое-восьмое места. В первом полуфинале латвийцы одолели итальянцев со счётом 87:82, а затем сборная Литвы оказалась сильнее Словении со счётом 100:84.

Данный игровой день станет предпоследним на турнире. Уже завтра пройдут финальный матч и противостояние за третье место.