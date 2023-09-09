Игрок сборной Германии назвал своего партнёра лучшим бросающим игроком в мире

Центровой сборной Германии и «Олимпии» Милан Йоханнес Фойгтман высказался о перформансе своего партнёра по национальной команде Андреаса Обста в матче полуфинала чемпионата мира по баскетболу со сборной США.
«Мы всегда говорим, что Энди — лучший бросающий игрок в мире. Он невероятен, он может сделать бросок отовсюду, он всегда настроен агрессивно на кольцо. Тот бросок в конце был очень важен для нас.
Я так рад за него, потому что он очень хороший парень. Невероятный баскетболист, он идеально вписался в нашу команду. Я очень рад за него, что он выдал такую игру на этой площадке, на этом турнире, в этом полуфинале», — приводит слова Фойгтмана портал Eurohoops.
В полуфинальном матче со сборной США Обст отметился 24 очками и шестью результативными передачами. В том числе игрок забил победный трёхочковый на последней минуте встречи.
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