Станислав Ильницкий: задача «Пармы» — попадание в топ-6 и плей-офф Единой лиги

Новичок «Пармы» Станислав Ильницкий рассказал о задачах клуба на предстоящий сезон Единой лиги ВТБ.

«У меня очень приятные впечатления от Перми, никогда раньше не был здесь летом. С каждой неделей в команду прибывает всё больше и больше людей, поэтому готовимся к сезону через товарищеские турниры.

Задачи на сезон? Первая — попадание в топ-6 и плей-офф. Работа с Евгением Пашутиным? Мне уже довелось с ним поработать в «Локомотиве». Я не сказал бы, что его работа там и здесь отличается. Мы также работаем, у нас также много молодых ребят, поэтому рабочий процесс уже отлажен. У нас всё в рабочем режиме.

Пермские болельщики обычно были по другую сторону баррикад от меня, но в этом сезоне они будут болеть за нас и за меня. С нетерпением жду встречи с ними», — приводит слова Ильницкого пресс-служба пермского клуба.