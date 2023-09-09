Леброн Джеймс намекнул на возвращение в сборную США на Олимпиаде в Париже

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс намекнул на возвращение в состав сборной США во время Олимпиады 2024 года, которая пройдёт в Париже.
Издание Sportscenter опубликовало на своей странице в социальной сети фотографию с американскими звёздами баскетбола в форме сборной США, среди которых оказались Леброн Джеймс, Стефен Карри, Джимми Батлер, Энтони Дэвис, Кевин Дюрант и другие. «Представьте такую команду в следующем году», — гласит описание фотографии.
Леброн Джеймс прокомментировал данный пост эмодзи с глазами, что может означать «увидите» или «посмотрим». Комментарий Леброна к этой минуте собрал более 70 тысяч положительных реакций.
Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом. В общей сложности форвард принял участие в 24 матчах в рамках ОИ (2004, 2008 и 2012), набирая в среднем 11,4 очка, четыре подбора и 3,7 передачи, проводя на площадке 20,4 минуты.
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