Пау Газоль — о Пешиче: он уже выигрывал чемпионат мира, и сейчас он снова тренер сборной

Легендарный испанский баскетболист, член Зала славы баскетбола Пау Газоль высоко оценил работу главного тренера сборной Сербии Светислава Пешича, который вывел свою команду в финал чемпионата мира — 2023.

«Он уже выигрывал чемпионат мира в 2002 году, и сейчас он снова главный тренер сборной. Какой потрясающий специалист. Он тренировал моего брата, и я имел удовольствие с ним познакомиться. Я отдаю ему должное», — приводит слова Газоля Чезаре Миланти на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в полуфинале чемпионата мира подопечные Пешича одолели сборную Канады со счётом 95:86. 10 сентября сборная Сербии разыграет титул чемпионов мира с командой Германии, которая в своём полуфинале оказалась сильнее сборной США (113:111).