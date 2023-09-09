Пау Газоль — о Пешиче: он уже выигрывал чемпионат мира, и сейчас он снова тренер сборной
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Легендарный испанский баскетболист, член Зала славы баскетбола Пау Газоль высоко оценил работу главного тренера сборной Сербии Светислава Пешича, который вывел свою команду в финал чемпионата мира — 2023.
«Он уже выигрывал чемпионат мира в 2002 году, и сейчас он снова главный тренер сборной. Какой потрясающий специалист. Он тренировал моего брата, и я имел удовольствие с ним познакомиться. Я отдаю ему должное», — приводит слова Газоля Чезаре Миланти на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в полуфинале чемпионата мира подопечные Пешича одолели сборную Канады со счётом 95:86. 10 сентября сборная Сербии разыграет титул чемпионов мира с командой Германии, которая в своём полуфинале оказалась сильнее сборной США (113:111).
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