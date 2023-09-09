Скола, Газоль и Энтони обсудили вылет сборной США и успех Германии на ЧМ по баскетболу

Бывший форвард сборной Аргентины Луис Скола, член Зала славы баскетбола Пау Газоль и 10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Кармело Энтони, являющиеся послами чемпионата мира, подвели итоги полуфинальных матчей.

«Энергия в обоих матчах была невероятной, и мне очень понравилось», — приводит слова Сколы Eurohoops.

«Это то, чего вы ожидаете от полуфинала. Мы увидели две замечательные игры, они были открытыми. Они действительно играли так», — добавил Газоль.

«Мне понравился уровень интенсивности и концентрации. Я был рад, что смог посмотреть эти две замечательные игры. Мы получили то, что хотели, как послы и зрители соревнований. Поражение сборной США? Это печально. Когда вы привыкли к золотым медалям, любой результат, кроме титула, расстраивает. Снимаю шляпу перед сборной Германии, да и перед Сербией тоже. Это здорово для спорта, каждый готовится по-своему к этим соревнованиям. Во всём мире научились играть в баскетбол. У каждой команды есть возможность приехать сюда и выиграть золотую медаль», — сказал Энтони.

«Финал между Сербией и Германией? Это будет отличный матч. Честно говоря, я не ожидал, что финал будет таким, но обе команды сыграли потрясающе. Они показывают невероятный баскетбол, за которым интересно наблюдать. Я также с нетерпением жду игры за бронзу. Интересно, как эти ребята подойдут к этой игре. Это команды, которые очень хотели победить: то, как эти ребята настроятся на матч за третье место, действительно важно. Ты должен был стать чемпионом, но проиграл. Такое случается, всегда нужно уважать игру», — отметил Скола.

«Работа ещё не закончена, вам придётся справиться с волнением и эмоциями, имея шанс выиграть золотую медаль. Вы должны держать эмоции под контролем и быть собранными, чтобы сотворить историю», — добавил Газоль.