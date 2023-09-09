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Игрок сборной Латвии в матче с Литвой установил рекорд ЧМ по числу передач

Игрок сборной Латвии в матче с Литвой установил рекорд ЧМ по числу передач
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Историческим достижением отметился матч за пятое место мужского чемпионата мира по баскетболу — 2023 между командами Латвии и Литвы (98:63), который состоялся сегодня, 9 сентября, в Пасае (Филиппины).

Защитник сборной Латвии Артур Жагар обновил рекорд мировых первенств по числу передач за одну игру – 17. Предыдущий рекорд принадлежал трёхкратному чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) хорвату Тони Кукочу.

Накануне определились финалисты турнира. В решающем матче за титул чемпионов мира поспорят сборные Сербии и Германии. В матче за бронзовые медали встретятся США и Канада.

Чемпионат мира впервые проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября. Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Испании.

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