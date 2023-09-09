Андреас Обст: знал, что фигурирую в отчётах скаутов

Андреас Обст, защитник сборной Германии, одержавшей вчера, 8 сентября, победу со счётом 113:111 над сборной США в полуфинале чемпионата мира по баскетболу — 2023, поделился эмоциями от победного матча и оценил своё выступление.
«Я очень счастлив. Мы вложили много труда в победу над США. Мы готовы к следующему сопернику. Я знаю свои сильные стороны. Думаю, я фигурировал в скаутских отчётах. Я умею бросать, у меня хороший дриблинг, и я могу создавать пространство.
Мы готовились к игре, просматривая игру против них в Абу-Даби (товарищеская игра перед чемпионатом мира. — Прим. «Чемпионата»). Также немного посмотрели матч с Литвой, но придерживались своего плана на игру. Мы знаем, в чём их слабости», — приводит слова Обста Eurohoops.
В полуфинальной игре с США, Обсту удалось набрать 24 очка и совершить шесть результативным передач. В финале сборная Германии встретится со сборной Сербии, одолевшей в полуфинале сборную Канады со счётом 95:86. Игра состоится в воскресенье, 10 сентября, в 15:40 мск.
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