Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андреас Обст: знал, что фигурирую в отчётах скаутов

Андреас Обст: знал, что фигурирую в отчётах скаутов
Аудио-версия:
Комментарии

Андреас Обст, защитник сборной Германии, одержавшей вчера, 8 сентября, победу со счётом 113:111 над сборной США в полуфинале чемпионата мира по баскетболу — 2023, поделился эмоциями от победного матча и оценил своё выступление.

«Я очень счастлив. Мы вложили много труда в победу над США. Мы готовы к следующему сопернику. Я знаю свои сильные стороны. Думаю, я фигурировал в скаутских отчётах. Я умею бросать, у меня хороший дриблинг, и я могу создавать пространство.

Мы готовились к игре, просматривая игру против них в Абу-Даби (товарищеская игра перед чемпионатом мира. — Прим. «Чемпионата»). Также немного посмотрели матч с Литвой, но придерживались своего плана на игру. Мы знаем, в чём их слабости», — приводит слова Обста Eurohoops.

В полуфинальной игре с США, Обсту удалось набрать 24 очка и совершить шесть результативным передач. В финале сборная Германии встретится со сборной Сербии, одолевшей в полуфинале сборную Канады со счётом 95:86. Игра состоится в воскресенье, 10 сентября, в 15:40 мск.

Материалы по теме
Поражение США в полуфинале ЧМ-2023 — не сенсация. Но некоторые выводы сделать можно
Поражение США в полуфинале ЧМ-2023 — не сенсация. Но некоторые выводы сделать можно
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android