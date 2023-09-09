«Главный герой итальянской сборной». Николо Мелли отреагировал на уход Датоме

Форвард итальянской сборной Николо Мелли прокомментировал уход капитана Луиджи Датоме, объявившего о завершении карьеры по окончании выступления на чемпионате мира – 2023.
«Я счастлив. За пределами площадки нас связывают особые отношения, поэтому я рад, что был с ним последние два года, не забывая об особенных моментах в «Фенербахче» и сборной. Я рад, что встретил Луиджи в своей жизни.
Не знаю, что он оставит итальянскому баскетболу, я лишь могу говорить о том, что он оставит мне. И это любовь, которую он имел и будет иметь к майке «адзурри». Он завершает карьеру в качестве главного героя в своём клубе и национальной команде. Он любим всеми, и это заслуженно. У нас было немало совместных моментов, как хороших, так и плохих», — приводит слова Мелли издание Eurohoops.
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