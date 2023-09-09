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Андрей Кириленко переизбран на должность члена Центрального бюро ФИБА

Андрей Кириленко переизбран на должность члена Центрального бюро ФИБА
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Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко переизбран на должность члена Центрального бюро ФИБА, сообщает пресс-служба РФБ.

Решение было принято сегодня, 9 сентября, в ходе заседания Центрального бюро ФИБА, которое состоялось в Маниле (Филиппины).

Андрею Кириленко 42 года. Россиянин является бывшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где выступал за такие команды, как «Юта Джаз», «Миннесота Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс». В составе сборной России становился бронзовым призёром Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания), а также победителем чемпионата Европы 2007 года. Завершил карьеру в 2015 году, а спустя несколько месяцев возглавил Российскую федерацию баскетбола.

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