Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко переизбран на должность члена Центрального бюро ФИБА, сообщает пресс-служба РФБ.

Решение было принято сегодня, 9 сентября, в ходе заседания Центрального бюро ФИБА, которое состоялось в Маниле (Филиппины).

Андрею Кириленко 42 года. Россиянин является бывшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где выступал за такие команды, как «Юта Джаз», «Миннесота Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс». В составе сборной России становился бронзовым призёром Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания), а также победителем чемпионата Европы 2007 года. Завершил карьеру в 2015 году, а спустя несколько месяцев возглавил Российскую федерацию баскетбола.