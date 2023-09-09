Андрей Кириленко переизбран на должность члена Центрального бюро ФИБА
Поделиться
Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко переизбран на должность члена Центрального бюро ФИБА, сообщает пресс-служба РФБ.
Решение было принято сегодня, 9 сентября, в ходе заседания Центрального бюро ФИБА, которое состоялось в Маниле (Филиппины).
Андрею Кириленко 42 года. Россиянин является бывшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где выступал за такие команды, как «Юта Джаз», «Миннесота Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс». В составе сборной России становился бронзовым призёром Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания), а также победителем чемпионата Европы 2007 года. Завершил карьеру в 2015 году, а спустя несколько месяцев возглавил Российскую федерацию баскетбола.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 сентября 2023
-
21:13
-
20:48
-
20:16
-
19:59
-
19:32
-
19:30
-
18:53
-
18:35
-
18:00
-
17:52
-
17:30
-
17:11
-
17:08
-
16:51
-
15:34
-
15:22
-
14:43
-
14:05
-
13:36
-
13:08
-
12:26
-
11:14
-
10:18
-
09:26
-
08:24
-
07:55
-
06:57
-
05:20
-
03:45
-
00:20
- 8 сентября 2023
-
23:59
-
23:19
-
22:42
-
22:15
-
21:38
Партнерский контент