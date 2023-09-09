Давис Бертанс — о пятом месте Латвии на ЧМ: дети смотрели нас вместо учёбы

Форвард латвийской сборной Давис Бертанс прокомментировал выступление команды на чемпионате мира. Напомним, сегодня, 9 сентября, сборная Латвии победила в матче с Литвой (98:63) и заняла пятое место на турнире.

«Мы действительно тяжело работали в течение последних лет, чтобы оказаться здесь. Пришло новое поколение, которое относится ко всему очень профессионально. Мы работали изо всех сил.

Надеюсь, это вдохновит детей в Латвии. Есть немало видео, где вместо учёбы дети смотрели наши игры. Вероятно, это лучший урок, чем тот, который они могли получить в школе», — сказал Бертанс в интервью Eurohoops.

В финале чемпионата мира встретятся команды Сербии и Германии, игра состоится завтра, 10 сентября, начало – в 15:40 мск.