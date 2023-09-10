Тренер сборной Сербии поделился ожиданиями от финальной игры с Германией

Главный тренер сборной Сербии по баскетболу Светислав Пешич после заключительной тренировки рассказал о подготовке своей команды к финальному матчу чемпионата мира — 2023 со сборной Германии и о своём отношении к немецкому баскетболу.

«Мои воспоминания о немецком баскетболе всегда положительные. Я отдал свои лучшие годы немецкому баскетболу в качестве тренера. Немецкий баскетбол мне очень помогал и в плохие, и в хорошие моменты. Я стал тренером, скажем, такого уровня в Германии. Это означает, что все люди в немецком баскетболе — мои друзья. У меня очень много друзей в Немецкой федерации баскетбола. Вы знаете, что я всё ещё живу со своей семьёй в Мюнхене. Я очень близок к баскетболу в Германии.

Обе команды заслужили выход в финал. Обе команды продемонстрировали командный баскетбол. Я, и не только я, а все испытывают большое уважение к немецкой сборной. Сборная Германии — это команда, самым главным качеством которой является преемственность. Они играли вместе пять лет. Это команда поколения, и они отлично играли вместе. Они продемонстрировали это ещё раз здесь, в Маниле.

Они выиграли все игры, а это значит, что завтра наверняка будет тяжёлая игра для обеих команд. Они также продемонстрировали командный баскетбол с хорошей защитой, быстрым выходом в атаку и быстрыми прорывами. Я думаю, как я и сказал раньше, обе команды, Германия и Сербия, заслужили выход в финал. Нет никаких вопросов», — приводит слова Пешича Eurohoops.

Финальный матч чемпионата мира по баскетболу — 2023 состоится на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае, Филиппины, сегодня, 10 сентября (15:40 мск).