Шрёдер — Ривзу: ты плохой человек на площадке, но за её пределами самый искренний

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шрёдер поделился эмоциями по поводу поступка своего бывшего одноклубника по «Лос-Анджелес Лейкерс» Остина Ривза, ожидавшего его возле раздевалки после поражения сборной США в полуфинальном матче с Германией (113:111)
«Это навевает слёзы на мои глаза, когда я вижу тебя, всё ещё переживающего боль, перед нашей раздевалкой после игры, потому что я знаю, насколько ты великий победитель!
Ты плохой человек на площадке, а за её пределами ты один из самых искренних людей, Броди… вот почему мир любит тебя! Оставайся таким же! И, каким бы ни был максимум через четыре года, ты его достигнешь!» — написал Шрёдер в своих социальных сетях.
Финальный матч чемпионата мира по баскетболу — 2023 между сборными Германии и Сербии состоится на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае, Филиппины, сегодня, 10 сентября (15:40 мск).
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