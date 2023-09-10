Шрёдер — Ривзу: ты плохой человек на площадке, но за её пределами самый искренний

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шрёдер поделился эмоциями по поводу поступка своего бывшего одноклубника по «Лос-Анджелес Лейкерс» Остина Ривза, ожидавшего его возле раздевалки после поражения сборной США в полуфинальном матче с Германией (113:111)

«Это навевает слёзы на мои глаза, когда я вижу тебя, всё ещё переживающего боль, перед нашей раздевалкой после игры, потому что я знаю, насколько ты великий победитель!

Ты плохой человек на площадке, а за её пределами ты один из самых искренних людей, Броди… вот почему мир любит тебя! Оставайся таким же! И, каким бы ни был максимум через четыре года, ты его достигнешь!» — написал Шрёдер в своих социальных сетях.

Финальный матч чемпионата мира по баскетболу — 2023 между сборными Германии и Сербии состоится на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае, Филиппины, сегодня, 10 сентября (15:40 мск).