«Не всё в порядке». Дончич признался, что у него проблемы со здоровьем

Звезда НБА и сборной Словении, разыгрывающий Лука Дончич признался, что испытывает трудности из-за старой травмы ноги, полученной в марте.

«Я не знаю, что сказать. Не всё в порядке, и, несмотря на это, мне нужно подготовиться к ещё одной игре ([с Италией), а затем к целому сезону в НБА. Это старая травма, которая доставила мне неприятности в марте в НБА», — приводит слова Дончича издание Sports Illustrated.

Напомним, на текущем чемпионате мира сборная Словении заняла седьмое место, обыграв в заключительной игре команду Италии.

В решающем матче за титул чемпиона мира поспорят сборные Сербии и Германии, встреча состоится сегодня, 10 сентября, начало – в 15:40 мск. В матче за бронзовые медали встретятся США и Канада, начало игры – в 11:30 мск.