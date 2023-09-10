Кузминкас — о сборной Латвии: они пришли бороться, а мы пришли просто на них посмотреть

Ветеран сборной Литвы Миндаугас Кузминкас прокомментировал поражение своей команды в матче со сборной Латвией (63:98). Встреча проходила в рамках борьбы за пятое место на чемпионате мира.
«Я понятия не имею, что произошло. Латвийцы вышли бороться, мстить за поражение в товарищеском матче перед ЧМ, а мы пришли просто на них посмотреть. Не знаю, что и сказать. С самого начала игры было видно, что они пришли бороться за каждый сантиметр площадки, каждый спорный мяч оказывался за ними.
Вообще турнир был весёлым, но последний матч заставляет покидать его с опущенной головой. Но могу отметить, что, возможно, в первый раз все 12 игроков сборной были счастливы. Обычно всегда кто-то недоволен своей ролью или временем — у нас же на этом турнире всё было как по маслу», — приводит слова Кузминкаса Basket News.
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