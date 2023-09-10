Тренер НБА рассказал, почему игроки лиги не смогут принять женщину в качестве наставника

Анонимный опытный тренер из НБА поделился провокационными заявлениями, объясняя, почему баскетболисты не смогут принять женщину в качестве главной наставницы команды.
«В команде НБА невозможно, чтобы женщина была тренером, особенно если она будет привлекательная. Парни будут постоянно пытаться с ней переспать. В НБА крайне сексистская атмосфера. Я слышу, что говорят баскетболисты о женщинах. У меня есть дочь, и порой мне тяжело это слушать.
Но в этом отношении ничего нового не произошло. Ничего не стало хуже с годами в этом отношении. В нашем обществе немалому количеству мужчин некомфортно работать под руководством женщин — в лиге всё тоже самое», — передал слова тренера журналист Дэн Фельдман.
В главной баскетбольной лиге мира женщина ни разу не была главным тренером. Самое близкое, что произошло — Бекки Хэммон, будучи ассистенткой Грега Поповича в «Сан-Антонио Спёрс», замещала позицию главного тренера, когда Поповича удаляли с площадки по дисциплинарным причинам.
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