Экс-тренер сборной Германии дал свой прогноз на финальный матч ЧМ

Бывший главный тренер сборной Германии Хенрик Рёдль высказался о предстоящем финальном матче чемпионата мира между Сербией и Германией.

«Прежде всего, наша сборная добилась фантастического результата. Всего за три года мы дважды подряд попали на Олимпийские игры, чего раньше никогда не было. Затем мы завоевали бронзу чемпионата Европы, а теперь играем в финале чемпионата мира.

На другой стороне — Сербия, сборная моего тренера, многолетнего наставника и ментора — Светислава Пешича. Три десятилетия прошло с того европейского золота, многие события мною уже забыты, но в памяти остались его слова перед финалом: «Мы еще не закончили работу». И он был прав. Жажда победы, уверенность Пешича в себе… Я смотрел игры в Маниле и снова увидел это в нём. Поистине невероятно»

Думаю, шансы у обеих команда абсолютно равны. 50 на 50», — приводит слова Рёдля Meridianbetsport.