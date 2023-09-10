Расписание финала и матча за третье место чемпионата мира по баскетболу — 2023

Сегодня, 10 сентября, состоится заключительный день чемпионата мира по баскетболу, проходящего на Филиппинах, в Индонезии и Японии. Сегодня состоится матч за третье место, а также финал всего турнира. Предлагаем вам ознакомиться с расписанием матчей.

Чемпионат мира по баскетболу – 2023. Матчи за третье место и финал. Расписание матчей 10 сентября

11:30 мск. США — Канада. Матч за третье место.

15:40 мск. Германия — Сербия. Финал.

На своём пути в плей-офф Германия в четвертьфинале одолела Латвию со счётом 81:79, а затем в полуфинале оказалась сильнее сборной США — 113:111. В свою очередь, сербы сначала выиграли матч с Литвой (87:68), а затем одержали победу в полуфинале с Канадой (95:86).

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию обоих матчей.