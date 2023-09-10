Будет ли плотная концовка в финале чемпионата мира между Сербией и Германией?
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Сегодня, 10 сентября, в 15:40 мск состоится финал чемпионата мира по баскетболу между сборными Сербии и Германии. Сможем ли мы увидеть драматичную, близкую концовку матча? Поделитесь своим мнением.
На своём пути в плей-офф Германия в четвертьфинале одолела Латвию со счётом 81:79, а затем в полуфинале оказалась сильнее сборной США — 113:111. В свою очередь, сербы сначала выиграли матч с Литвой (87:68), а затем одержали победу в полуфинале с Канадой (95:86).
Обе команды никогда не становились чемпионами мира, так что при любом исходе список победителей чемпионатов мира пополнится ещё одной сборной.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию финала, а также матча за третье место между США и Канадой.
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