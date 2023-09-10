Хорхе Гарбахоса: рад, что в финале мы увидим две европейские команды

Бывший баскетболист, а ныне президент европейского подразделения ФИБА Хорхе Гарбахоса поделился ожиданиями от финала чемпионата мира по баскетболу — 2023, а также высказал своё мнение о сборной Сербии, в частности об их лидере, Богдане Богдановиче.
«Как человек, который много лет занимается баскетболом, как президент европейского подразделения ФИБА, я очень горжусь Сербией и тем, как они вышли в финал. Для меня это счастливый день. Как бы я ни уважал североамериканские команды, я рад, что мы увидим в финале две европейские команды.
Я обожаю Богдана Богдановича, знаю его очень давно, и он настоящий лидер. Главный герой, всегда знает, когда взять на себя лидирующую роль на паркете и привести команду к победе, но Сербия — это не один игрок. Посмотрите, как все игроки вписываются в сисетму [Светислава] Пешича. У них много игроков Евролиги и НБА — это хорошая комбинация. Когда я был игроком, мы чувствовали большое уважение к Сербии. Сейчас я горжусь, когда вижу, как они играют», — сказал Гарбахоса Mozzart Sport.
Сегодня, 10 сентября, в 15:40 мск на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае, Филиппины, состоится финал чемпионата мира, в котором команда Светислава Пешича встретится со сборной Германии. Обе европейские команды оказались в полуфиналах сильнее своих североамериканских коллег, Канады и США.
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