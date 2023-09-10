Леброн Джеймс — Остину Ривзу и Деннису Шрёдеру: люблю вас, парни!
Поделиться
Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на поступок защитника сборной США Остина Ривза, который ожидал разыгрывающего сборной Германии Денниса Шрёдера возле раздевалки после поражения американской национальной команды в полуфинальном матче чемпионата мира — 2023. Сборная Германии обыграла США со счётом 113:111.
«Мои чуваки! Люблю вас, парни!» — написал Леброн Джеймс в социальной сети.
Финальный матч чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встретятся сборные Германии и Сербии, состоится на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины) сегодня, 10 сентября. Начало игры — в 15:40 по московскому времени. В матче за третье место сыграют США и Канада в 11:30 мск.
Обращение Шрёдера Ривзу:
Комментарии
- 10 сентября 2023
-
10:58
-
10:24
-
10:00
-
09:25
-
09:00
-
08:00
-
07:13
-
06:27
-
06:26
-
05:34
-
04:30
-
00:57
-
00:30
-
00:18
- 9 сентября 2023
-
23:47
-
23:11
-
22:04
-
22:03
-
21:13
-
20:48
-
20:16
-
19:59
-
19:32
-
19:30
-
18:53
-
18:35
-
18:00
-
17:52
-
17:30
-
17:11
-
17:08
-
16:51
-
15:34
-
15:22
-
14:43
Партнерский контент