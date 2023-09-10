Леброн Джеймс — Остину Ривзу и Деннису Шрёдеру: люблю вас, парни!

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на поступок защитника сборной США Остина Ривза, который ожидал разыгрывающего сборной Германии Денниса Шрёдера возле раздевалки после поражения американской национальной команды в полуфинальном матче чемпионата мира — 2023. Сборная Германии обыграла США со счётом 113:111.

«Мои чуваки! Люблю вас, парни!» — написал Леброн Джеймс в социальной сети.

Финальный матч чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встретятся сборные Германии и Сербии, состоится на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины) сегодня, 10 сентября. Начало игры — в 15:40 по московскому времени. В матче за третье место сыграют США и Канада в 11:30 мск.