Болельщики тепло встретили Ривза во время озвучивания стартовых пятёрок матча США — Канада

На данный момент проходит один из заключительных матчей чемпионата мира по баскетболу 2023 года. Сборная США борется со сборной Канады в игре за третье место. На момент написания новости счёт — 34:22 в пользу канадского коллектива.

Во время представления стартовой пятёрки сборной США болельщики громкими овациями встретили атакующего защитника Остина Ривза.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».

Напомним, финальный матч чемпионата мира по баскетболу — 2023 между сборными Германии и Сербии состоится на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины) сегодня, 10 сентября (15:40 мск).

Отметим, что Остин Ривз мог выступать за сборную Германии, так как его бабушка является немкой. Гордон Герберт, тренер сборной Германии, ранее сообщал, что связывался с Ривзом, но тот так и не ответил.