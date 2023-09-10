Болельщики тепло встретили Ривза во время озвучивания стартовых пятёрок матча США — Канада

На данный момент проходит один из заключительных матчей чемпионата мира по баскетболу 2023 года. Сборная США борется со сборной Канады в игре за третье место. На момент написания новости счёт — 34:22 в пользу канадского коллектива.
Во время представления стартовой пятёрки сборной США болельщики громкими овациями встретили атакующего защитника Остина Ривза.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».
Напомним, финальный матч чемпионата мира по баскетболу — 2023 между сборными Германии и Сербии состоится на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины) сегодня, 10 сентября (15:40 мск).
Отметим, что Остин Ривз мог выступать за сборную Германии, так как его бабушка является немкой. Гордон Герберт, тренер сборной Германии, ранее сообщал, что связывался с Ривзом, но тот так и не ответил.
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