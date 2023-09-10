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Болельщики тепло встретили Ривза во время озвучивания стартовых пятёрок матча США — Канада

Болельщики тепло встретили Ривза во время озвучивания стартовых пятёрок матча США — Канада
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На данный момент проходит один из заключительных матчей чемпионата мира по баскетболу 2023 года. Сборная США борется со сборной Канады в игре за третье место. На момент написания новости счёт — 34:22 в пользу канадского коллектива.

ЧМ-2023 (м) . За 3-е место
10 сентября 2023, воскресенье. 11:30 МСК
США
3-я четверть
65 : 70
Канада
США: Портис - 10, Ривз - 10, Эдвардс - 9, Брансон - 9, Харт - 7, Бриджес - 4, Кесслер - 4, Джонсон - 3, Халибёртон, Ингрэм, Банкеро, Джексон
Канада: Брукс - 21, Гилджес-Александер - 11, Дорт - 8, Барретт - 8, Олиник - 5, Эджим - 3, Пауэлл - 2, Александер-Уолкер, Александер, Иди, Скрабб, Белл-Хайнс

Во время представления стартовой пятёрки сборной США болельщики громкими овациями встретили атакующего защитника Остина Ривза.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».

Напомним, финальный матч чемпионата мира по баскетболу — 2023 между сборными Германии и Сербии состоится на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины) сегодня, 10 сентября (15:40 мск).

Отметим, что Остин Ривз мог выступать за сборную Германии, так как его бабушка является немкой. Гордон Герберт, тренер сборной Германии, ранее сообщал, что связывался с Ривзом, но тот так и не ответил.

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