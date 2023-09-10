Германия — Сербия: текстовая онлайн-трансляция финала ЧМ-2023 начнётся в 15:40

В финале чемпионата мира по баскетболу 2023 года встретятся сборные Германии и Сербии. Команды будут играть на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины). Начало встречи — в 15:40 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале сборная Германии обыграла национальную команду США со счётом 113:111. Сборная Сербии, в свою очередь, победила канадцев — 95:86. Немцы проходят турнир без поражений — они выиграли все семь игр. Сербы оступились однажды: на групповом этапе команда уступила сборной Италии — 76:78.

Сборная Германии становилась бронзовым призёром чемпионата мира 2002 года, национальная команда Сербии заняла второе место на чемпионате мира 2014 года.