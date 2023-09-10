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Германия — Сербия: текстовая онлайн-трансляция финала ЧМ-2023 начнётся в 15:40

Германия — Сербия: текстовая онлайн-трансляция финала ЧМ-2023 начнётся в 15:40
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В финале чемпионата мира по баскетболу 2023 года встретятся сборные Германии и Сербии. Команды будут играть на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины). Начало встречи — в 15:40 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2023 (м) . Финал
10 сентября 2023, воскресенье. 15:40 МСК
Германия
Не начался
Сербия
Германия: Бонга, Ло, Гиффей, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Холлац, Тиман, Обст, Кремер
Сербия: Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Ристич, Гудурич, Йович, Давидовац, Симанич, Аврамович, Милутинов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В полуфинале сборная Германии обыграла национальную команду США со счётом 113:111. Сборная Сербии, в свою очередь, победила канадцев — 95:86. Немцы проходят турнир без поражений — они выиграли все семь игр. Сербы оступились однажды: на групповом этапе команда уступила сборной Италии — 76:78.

Сборная Германии становилась бронзовым призёром чемпионата мира 2002 года, национальная команда Сербии заняла второе место на чемпионате мира 2014 года.

Следить за матчами:
У Канады бронза! США снова без медалей. Ждём финал! ЧМ-2023 по баскетболу — LIVE
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У Канады бронза! США снова без медалей. Ждём финал! ЧМ-2023 по баскетболу — LIVE
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