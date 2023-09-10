Богдан Богданович: Аврамович пообещал украсть мяч у Гилджес-Александера

Звёздный защитник сборной Сербии Богдан Богданович после победы над сборной Канады (95:86) рассказал историю о том, что его напарник по команде Алекса Аврамович по-особому готовился к игре против канадского баскетболиста Шея Гилджес-Александера.
«У нас есть один парень, Алекса Аврамович, который последние два дня до игры смотрел записи Шея. Самые яркие моменты каждой его игры. Он сказал: «Поверьте мне, я собираюсь украсть один мяч». Респект ему, респект всем ребятам», — приводит слова Богдановича Basket News.
Всего на счету Аврамовича во вчерашней игре два перехвата, а также 10 очков, один подбор и две результативные передачи.
Сегодня, 10 сентября, сборной Сербии предстоит встретиться в финале чемпионата мира по баскетболу — 2023 со сборной Германии, победившей в своём полуфинале сборную США.
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