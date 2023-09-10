Бриджес попал трёхочковый бросок, который перевёл матч между США и Канадой в овертайм

На данный момент проходит один из заключительных матчей чемпионата мира по баскетболу 2023 года. Сборная США борется со сборной Канады в игре за третье место. На момент написания новости счёт — 116:112 в пользу канадского коллектива.

Лёгкий форвард сборной США Микал Бриджес отметился ярким моментом, забросив трёхочковый бросок, который перевёл встречу между командами в дополнительное время. Примечательно, что Бриджес намеренно промахнулся с линии штрафных при счёте 111:108 в пользу Канады.

Напомним, финальный матч чемпионата мира по баскетболу — 2023 между сборными Германии и Сербии состоится на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины) сегодня, 10 сентября (15:40 мск). Ранее Микал Бриджес обратился с ироничной просьбой к партнёру по команду Джошу Харту.