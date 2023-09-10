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Добрич во время финального матча ЧМ по баскетболу со сборной Германии получил травму

Добрич во время финального матча ЧМ по баскетболу со сборной Германии получил травму
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На данный момент проходит заключительный матч чемпионата мира по баскетболу 2023 года. Сборная Германии борется со сборной Сербии в игре за первое место. На момент написания новости счёт — 22:19 в пользу сербского коллектива.

ЧМ-2023 (м) . Финал
10 сентября 2023, воскресенье. 15:40 МСК
Германия
3-я четверть
67 : 57
Сербия
Германия: Вагнер - 14, Шрёдер - 14, Бонга - 5, Фойгтман - 5, Обст - 5, Тайс - 2, Вагнер - 2, Ло, Гиффей, Холлац, Тиман, Кремер
Сербия: Богданович - 15, Маринкович - 9, Йович - 7, Петрушев - 6, Аврамович - 5, Йович - 3, Давидовац - 2, Добрич, Ристич, Гудурич, Симанич, Милутинов

Защитник сборной Сербии Огнен Добрич в начале встречи был вынужден покинуть площадку из-за травмы. Игроку потребовалась помощь, чтобы удалиться в раздевалку.

Огнен Добрич

Огнен Добрич

Фото: Кадр из трансляции

Однако в начале второй четверти защитник всё же вернулся на велосипед. Есть вероятность, что игрок вернётся на паркет.

Огнен Добрич

Огнен Добрич

Фото: Кадр из трансляции

В нынешнем Кубке мира 28-летний баскетболист принял участие в семи матчах, набирая в среднем 9,6 очка, 2,3 подбора и 1,1 перехвата при общем 64,5% реализации двухочковых бросков с игры, 20% — трёхочковых.

Напомним, финальный матч чемпионата мира по баскетболу — 2023 между сборными Германии и Сербии проходит на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины).

Следить за матчем:
Близится развязка финала. Немцы и сербы играют на равных. ЧМ-2023 по баскетболу — LIVE
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Близится развязка финала. Немцы и сербы играют на равных. ЧМ-2023 по баскетболу — LIVE
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