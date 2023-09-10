Добрич во время финального матча ЧМ по баскетболу со сборной Германии получил травму

На данный момент проходит заключительный матч чемпионата мира по баскетболу 2023 года. Сборная Германии борется со сборной Сербии в игре за первое место. На момент написания новости счёт — 22:19 в пользу сербского коллектива.

Защитник сборной Сербии Огнен Добрич в начале встречи был вынужден покинуть площадку из-за травмы. Игроку потребовалась помощь, чтобы удалиться в раздевалку.

Огнен Добрич Фото: Кадр из трансляции

Однако в начале второй четверти защитник всё же вернулся на велосипед. Есть вероятность, что игрок вернётся на паркет.

Огнен Добрич Фото: Кадр из трансляции

В нынешнем Кубке мира 28-летний баскетболист принял участие в семи матчах, набирая в среднем 9,6 очка, 2,3 подбора и 1,1 перехвата при общем 64,5% реализации двухочковых бросков с игры, 20% — трёхочковых.

Напомним, финальный матч чемпионата мира по баскетболу — 2023 между сборными Германии и Сербии проходит на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины).