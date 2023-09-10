Тренер сборной Канады поблагодарил Дэвида Блатта после завоевания бронзы на ЧМ-2023

Главный тренер сборной Канады Хорди Фернандес, чья сборная стала обладателем бронзовых медалей чемпионата мира по баскетболу — 2023, победив в матче за третье место сборную США (127:118 ОТ), выразил благодарность тренеру Дэвиду Блатту, борющегося с рассеянным склерозом, который, несмотря на свой недуг, помогал сборной Канады на чемпионате мира.

«Я хочу поблагоодарить двух особенных людей: мою жену Келси и тренера Дэвида Блатта. Я уверен, что вы его знаете. Он как мой ангел и всегда рядом со мной. Я работал с Блаттом в «Кливленд Кавальерс». У нас с ним были прекрасные отношения.

Я был главным тренером команды G-лиги. Он был моим боссом, но, очевидно, я знал, откуда он пришёл. Я наблюдал, как он тренирует, много лет. Он один лучших, кто когда-либо этим занимался. Его личность, то, как он умён и как он общается.

Очевидно, мы связаны. Вы знаете, что с ним случилось. После всего, его не только уволили, но и его здоровье ухудшилось. Я очень уважаю то, как он с этим справляется и как много он сделал для меня», — приводит слова Фернандеса с послематчевой пресс-конференции Basket News.