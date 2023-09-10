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Германия обыграла Сербию в финале чемпионата мира по баскетболу — 2023

На стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины) завершился финальный матч чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались сборные Германии и Сербии. Победу в матче одержали немецкие баскетболисты — 83:77.

Самым результативным игроком встречи стал Деннис Шрёдер, который записал в свой актив 28 очков. В составе Сербии наилучшую результативность продемонстрировал Алекса Аврамович — 21 очко.

Немцы выиграли все восемь матчей на чемпионате. Сербы до финального матча один раз оступились: на групповом этапе команда не справилась со сборной Италии — 76:78.

В полуфинале сборная Германии обыграла национальную команду США со счётом 113:111. Сборная Сербии, в свою очередь, победила канадцев — 95:86.

Напомним, в матче за третье место сборная Канады оказалась сильнее национальной команды США.