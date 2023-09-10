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Франц Вагнер признан MVP финала чемпионата мира по баскетболу

Франц Вагнер признан MVP финала чемпионата мира по баскетболу
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Лёгкий форвард сборной Германии Франц Вагнер признан самым ценным игроком финального матча чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором его команда встречалась с Сербией (83:77).

На счету Вагнера 19 очков, 7 подборов и 2 передачи.

Стоит отметить, что сборная Германии по баскетболу впервые в своей истории стала чемпионом мира.

До этого национальная команда Германии лишь однажды завоевала бронзовые медали. Это прозишло на турнире в 2002-м году.

Самым результативным игроком встречи стал Деннис Шрёдер, который записал в свой актив 28 очков. В составе Сербии наилучшую результативность продемонстировал Алекса Аврамович — 21 очков.

Немцы выиграли все восемь игр на чемпионате. Сербы до финального матча оступились однажды: на групповом этапе команда уступила сборной Италии — 76:78.

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