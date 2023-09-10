Джош Гидди признан восходящей звездой чемпионата мира по баскетболу

Австралийский защитник Джош Гидди был признан восходящей звездой чемпионата мира по баскетболу — 2023, который завершился сегодня, 10 сентября.

Напомним, национальная команда Австралии сумела выйти из первой подгруппы, в которой также играли сборные Германии, Японии и Финляндии. На втором групповом этапе австралийцы заняли третье место и не смогли пробиться в плей-офф.

Сегодня на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины) завершился финальный матч чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались сборные Германии и Сербии. Победу в матче праздновали немецкие баскетболисты — 83:77.

Самым результативным игроком встречи стал Деннис Шрёдер, который записал в свой актив 28 очков. В составе Сербии наилучшую результативность продемонстрировал Алекса Аврамович — 21 очков.

Немцы выиграли все восемь матчей на чемпионате. Сербы до финала один раз оступились: на групповом этапе команда не справилась со сборной Италии — 76:78.