Видеообзор финального матча чемпионата мира по баскетболу между Германией и Сербией

На стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины) завершился финальный матч чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались сборные Германии и Сербии. Победу в матче одержали немецкие баскетболисты — 83:77.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор этой встречи:

Права на видео принадлежат ФИБА. Видео доступно на YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

Самым результативным игроком встречи стал Деннис Шрёдер, который записал в свой актив 28 очков. В составе Сербии наилучшую результативность продемонстрировал Алекса Аврамович — 21 очко.

Немцы выиграли все восемь матчей на чемпионате. Сербы до финала один раз оступились: на групповом этапе команда не справилась со сборной Италии — 76:78.