Тони Кроос: Деннис Шрёдер — спортсмен года

Немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором высказался по поводу разыгрывающего сборной Германии по баскетболу Денниса Шрёдера.

Напомним, сегодня Шрёдер вместе с командой стал чемпионом мира, обыграв в финале национальную команду Сербии — 83:77.

«Деннис — спортсмен года! Никаких обсуждений», — написал Кросс.

Деннис Шрёдер был удостоен награды самому ценному игроку турнира. Награду вручил знаменитый американский баскетболист Кармело Энтони.

Шрёдер стал вторым немецким MVP в истории чемпионатов мира после Дирка Новицки в 2002-м (это был последний раз, когда MVP дали не победителю турнира).

Стоит отметить, что сборная Германии по баскетболу впервые в своей истории стала чемпионом мира.