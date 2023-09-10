Канцлер Германии отреагировал на победу сборной в финале чемпионата мира по баскетболу

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором поздравил сборную своей страны с победой на чемпионате мира по баскетболу — 2023.

«Чемпионы мира! Сенсационно, исторически и вполне заслуженно. Поздравляю!» — написал Шольц.

Напомним, сегодня, 10 сентября, на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины) завершился финальный матч чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались сборные Германии и Сербии. Победу в матче одержали немецкие баскетболисты — 83:77.

Самым результативным игроком встречи стал Деннис Шрёдер, который записал в свой актив 28 очков. В составе Сербии наилучшую результативность продемонстрировал Алекса Аврамович — 21 очко.

Немцы выиграли все восемь матчей на чемпионате. Сербы до финала один раз оступились: на групповом этапе команда не справилась со сборной Италии — 76:78.