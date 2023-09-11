Ряд клубов НБА проявляет интерес к разыгрывающему сборной Латвии

Разыгрывающим сборной Латвии по баскетболу Артуром Жагаром, выступающим на профессиональном уровне в Европе с 2017 года, интересуются несколько клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает BasketNews.
Латвия 23-летнего Жагара по итогам чемпионата мира — 2023 заняла пятое место. Защитник набирал в среднем 12,4 очка, 2,6 подбора и 7,4 передачи, проводя на площадке 25 минут. Артур также обновил рекорд турниров по количеству результативных передач за встречу — 17 — в заключительной игре со сборной Литвы.
Напомним, вчера, 10 сентября на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины) завершился финальный матч чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались сборные Германии и Сербии. Победу в матче одержали немецкие баскетболисты — 83:77.
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