Рост Виктора Вембаньямы — больше не загадка. В НБА назвали официальную цифру

В ночь на 23 июня в Нью-Йорке состоялся драфт НБА. Под первым номером в выигравший лотерею «Сан-Антонио» отправился уникальный французский баскетболист – Виктор Вембаньяма. В свои 19 лет он уже перерос отметку в 220 см, что делает его значительно выше большинства игроков в лиге (ладно, кроме одного). Но какой же точный рост молодой звезды «Спёрс»?

В октябре прошлого года, когда Виктор выступал на шоу-матче с «Игнайт» Скута Хендерсона, его рост варьировался от источника к источнику. Где-то указывали 218 см, как на сайте французской лиги. Где-то давали навскидку 226 см, потому что Вемби был заметно выше 216-сантиметрового Руди Гобера, который посетил ту игру и сфотографировался с проспектом.

Виктор Вембаньяма Фото: Sarah Stier/Getty Image

Но точная цифра на тот момент оставалась загадкой. И незадолго до драфта в НБА вроде как поставили точку в этом вопросе. В списке проспектов, опубликованном на официальном сайте лиги, значились 223,5 см – столько же, сколько давал авторитетный европейский портал Eurobasket.com. Казалось бы, решено – рост Виктора составляет семь футов и четыре дюйма. Вот только в официальном пресс-релизе, выпущенном самим «Сан-Антонио» уже после драфта, четыре дюйма превратились в три. Так, на бумаге Вембаньяма потерял 2,5 см за один день.

Ну а на днях на сайте НБА сообщили, что по правде там не три, но и не четыре дюйма, а ровно посередине – три с половиной. В пересчёте на сантиметры – 222. Забавно, что это не первый раз, когда по приезде в «Сан-Антонио» антропометрические данные игрока претерпевают небольшие изменения. Что-то подобное провернули и с первым номером драфта-1997 – легендой франшизы Тимом Данканом.

В заключительный год в колледже Уэйк Форест его рост составлял 208 см, на драфт-комбайне – уже 211 см. Ну а в свой дебютный сезон в НБА Данкан числился как семифутер – 213 см. Упоминания об этом по сей день можно найти на архивных веб-страницах, включая старый добрый Basketball-Reference.

Возможно, Данкан действительно подрос – как-никак, на момент выбора на драфте ему был 21 год. Может, в кроссовках он и вправду достигал отметки в семь футов. В 90-е в НБА это было довольно популярной историей. Ларри Джонсон, например, босиком был на четыре сантиметра ниже своего заявленного роста в 201 см. Но в его глазах всё было справедливо – не выходит же он на площадку без обуви, верно? Правило о замере роста исключительно без кроссовок в лиге ввели только перед сезоном-2019/2020.

Однако некоторые предполагают, что случай Данкана – это скорее про маркетинг. В «Сан-Антонио» он играл с Дэвидом Робинсоном, и ещё до того, как Тим оказался в команде, в прессе о них начали говорить как о «дуэте семифутеров». Это описание было не совсем точным, но куда более цепляющим и лёгким для запоминания, и именно поэтому в команде пошли на небольшую хитрость.

Существует версия, что Данкан числился как семифутер вплоть до того момента, как Робинсон закончил с баскетболом в 2003-м, но это не так. Рост Тима откатился обратно до 211 см в 2007 году и оставался таковым до конца его карьеры. Ну а реальная причина неизвестна до сих пор.

Дэвид Робинсон и Тим Данкан Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Почему Вембаньяма вдруг лишился пары сантиметров, пока тоже не совсем понятно. Однако в его ситуации цифры могут поменяться ещё не один раз. Во-первых, в этом году он не посещал драфт-комбайн. На нём к измерениям будущих игроков НБА относятся с особой серьёзностью, так что данным о присутствовавших там проспектах можно доверять. Во-вторых, французу всего 19 лет, и он может вырасти ещё на несколько сантиметров.

На сегодняшний день официальной цифрой, озвученной в «Сан-Антонио», является 222 см. Посмотрим, изменится ли что-нибудь к началу сезона – само собой, только ради интереса. Ведь лишние пару сантиметров не то чтобы сделают для Вембаньямы хоть какую-то разницу.