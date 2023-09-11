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Франц Вагнер: выиграть чемпионат мира вместе с братом — это нечто особенное

Франц Вагнер: выиграть чемпионат мира вместе с братом — это нечто особенное
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Звёздный форвард сборной Германии Франц Вагнер высказался по поводу победы на чемпионате мира по баскетболу — 2023.

«Выиграть чемпионат мира вместе с братом — это нечто особенное. Наши родители тоже здесь. Очень непросто осознать то, что мы вместе с братом находимся в этой команде и мы оба стали чемпионами», — приводит слова Вагнера Eurohoops.

Вагнер признан самым ценным игроком финального матча чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором его команда встречалась с Сербией (83:77).

На счету Вагнера 19 очков, семь подборов и две передачи.

Стоит отметить, что сборная Германии по баскетболу впервые в своей истории стала чемпионом мира.

До этого национальная команда Германии лишь однажды завоевала бронзовые медали. Это произошло на турнире в 2002 году.

Самым результативным игроком встречи стал Деннис Шрёдер, который записал в свой актив 28 очков. В составе Сербии наилучшую результативность продемонстрировал Алекса Аврамович — 21 очко.

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