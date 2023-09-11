Мориц Вагнер рассказал о влиянии Гордона Херберта на сборную Германии

Форвард сборной Германии Мориц Вагнер высказался по поводу победы на чемпионате мира по баскетболу — 2023, а также оценил вклад главного тренера Гордона Херберта в успех команды.

«Наш тренер — очень сосредоточенный человек. Без него нас бы здесь, наверное, не было. Он очень внимателен к деталям и очень сосредоточен на каждом слове. И это очень помогает нашим ребятам. Иногда бывает очень горячо на площадке, но он держит нас в спокойном, сосредоточенном состоянии.

Я скажу, что это очень здорово для немецкого баскетбола в целом. Это касается каждого из нас. По большому счёту это очень много значит для немецкой баскетбольной культуры. Чувствовать себя частью чего-то большего, чем ты сам, — это так ценно и здорово. Я благодарен за это», — приводит слова Вагнера Eurohoops.