Никола Милутинов: беру всю ответственность на себя, я чувствую себя ужасно

Сербский центровой Никола Милутинов взял на себя вину за поражение от Германии в финале чемпионата мира по баскетболу — 2023 (77:83).
«Я должен был играть лучше. Я беру всю ответственность на себя. Я не был на том уровне, на котором играл на этом турнире. Сейчас я чувствую себя ужасно. Тем не менее я горжусь своими ребятами за то, что они оказались в таком положении и взяли серебряные медали, потому что это очень важно.
Быть вторым в мире — это очень важно, особенно с той командой, с которой мы сюда приехали. Тем не менее проигрывать в финале очень тяжело», — приводит слова Милутинова Eurohhops.
Немцы выиграли все восемь матчей на чемпионате. Сербы до финала один раз оступились: на групповом этапе команда не справилась со сборной Италии — 76:78.
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