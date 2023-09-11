Шрёдеру не хватило одного очка до рекорда по набранным очкам в финалах чемпионатов мира

Лидер немецкой сборной Деннис Шрёдер в финальном матче чемпионата мира — 2023 с Сербией (83:77) набрал 28 очков. Ему не хватило одного очка до повторения рекорда Анатолия Мышкина в составе сборной СССР в 1982 году в матче с США.

Последний раз 28 очков в финальном матче турнира набирал Кевин Дюрант. Это произошло в 2010 году в игре с национальной командой Турции.

Деннис Шрёдер удостоился награды самому ценному игроку турнира. Приз ему вручил знаменитый американский баскетболист Кармело Энтони.

Шрёдер стал вторым немецким MVP в истории чемпионатов мира после Дирка Новицки в 2002-м (это был последний раз, когда MVP дали не победителю турнира).

Стоит отметить, что сборная Германии по баскетболу впервые в своей истории стала чемпионом мира.