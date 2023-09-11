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Руди Гэй раскритиковал сборную США за выступление на ЧМ-2023

Руди Гэй раскритиковал сборную США за выступление на ЧМ-2023
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36-летний американский форвард Руди Гэй раскритиковал сборную США за выступление на чемпионате мира по баскетболу — 2023.

«Это не связано ни с тренером, ни с тем, что это команда В или С. В других странах есть игроки, которые готовы умереть, чтобы оказаться на чемпионате мира», — написал Гэй в социальных сетях.

Последняя игра сборной США на этом чемпионате мира состоялась вчера, 11 сентября, на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае, Филиппины. Команда в матче за третье место уступила Канаде.

Гэй в прошлом сезоне выступал за «Юту Джаз» и провёл 56 матчей в регулярном чемпионате, в которых набирал в среднем за игру 5,2 очка, совершал 2,9 подбора и отдавал одну результативную передачу.

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