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«Его влияние огромно». Фойгтман высказался о главном тренере сборной Германии

«Его влияние огромно». Фойгтман высказался о главном тренере сборной Германии
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Центровой сборной Германии Йоханнес Фойгтман высказался по поводу главного тренера команды Гордона Херберта.

«О нём нельзя сказать достаточно хороших слов. Отличный человек, справедливый, откровенный со всеми. Он не сможет угодить всем в команде, но он чертовски близок к этому. Его влияние огромно, я не могу не подчеркнуть это», — сказал Фойгтман после матча.

Стоит отметить, что сборная Германии по баскетболу впервые в своей истории стала чемпионом мира. До этого национальная команда Германии лишь однажды завоевала бронзовые медали. Это произошло на турнире в 2002 году.

Самым результативным игроком финальной встречи стал Деннис Шрёдер, который записал в свой актив 28 очков. В составе Сербии наилучшую результативность продемонстрировал Алекса Аврамович — 21 очко.

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