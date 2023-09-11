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Немецкие футболисты отреагировали на победу баскетбольной сборной на ЧМ-2023

Немецкие футболисты Тони Кросс, Матс Хуммельс и Бастиан Швайнштайгер отреагировали на победу национальной команды в финале чемпионата мира по баскетболу — 2023.

«Это безумие! Я так горд!» — написал в социальных сетях Тони Кросс.

«Чемпионы мира! Невероятное достижение!» — написал Швайнштайгер.

«Германия — чемпионы мира!» — написал Хуммельс.

Также команду поздравил легенда немецкого баскетбола Дирк Новицки.

«Чемпионы мира! Невероятно! Что за команда!» — написал Новицки.

Стоит отметить, что сборная Германии по баскетболу впервые в своей истории стала чемпионом мира. До этого национальная команда Германии лишь однажды завоевала бронзовые медали. Это произошло на турнире в 2002 году.

Самым результативным игроком финальной встречи стал Деннис Шрёдер, который записал в свой актив 28 очков. В составе Сербии наилучшую результативность продемонстрировал Алекса Аврамович — 21 очко.