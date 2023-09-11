Защитник сборной Латвии Артур Жагар близок к переходу в «Фенербахче»
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Обозреватель Eurohoops Арис Баркас сообщил, что защитник сборной Латвии Артур Жагар близок к подписанию соглашения с турецким «Фенербахче».
«Артур Жагар близок к заключению контракта с «Фенербахче». Ожидается, что игрок, который блестяще проявил себя на чемпионате мира по баскетболу, подпишет контракт с турецкой командой и будет выступать на правах аренды в литовском клубе «Вулвз» или, по крайней мере, начнёт сезон там», — сообщает Баркас на своей странице в «Твиттере».
Напомним, сборная Латвии заняла пятое место на чемпионате мира — 2023. 23-летний Жагар принял участие в восьми матчах, в семи из которых появился на площадке в стартовом составе, и набирал в среднем 12,4 очка, 2,6 подбора и 7,4 результативной передачи за игру.
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