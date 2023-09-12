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Аренас — о Леброне на ОИ-24: видите, что вы наделали? На следующий турнир приедет король

Аренас — о Леброне на ОИ-24: видите, что вы наделали? На следующий турнир приедет король
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас отреагировал на новость о том, что звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс планирует сыграть в составе сборной США на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Вот видите, что вы наделали? Вы все облажались. Но некоторые слишком рано начали праздновать и списывать сборную США со счетов. На следующий турнир приедет король. Да, все американские игроки будут мечтать попасть в сборную в этом сезоне.

Там будет даже Джеймс Харден, мы привезём его. В Париже будут все наши парни», — сказал Аренас в ролике, опубликованном на его странице в социальной сети.

Ранее стало известно, каким игрокам Леброн предложил поучаствовать в Олимпиаде следующим летом.

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