Джей Джей Редик — о сборной США: нелегко на олимпийских играх выиграть золото

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), эксперт Джей Джей Редик выразил мнение, что сборной США по баскетболу в разное время нелегко удавалось завоевать золотые медали на олимпийских играх.

«Спросите у Дуэйна Уэйда, было ли легко добиться золотых медалей на ОИ-2008. Спросите также у Криса Пола, были ли ОИ-2012 лёгкими. А затем спросите у Девина Букера про 2021 год. Нелегко на этом уровне выиграть золото. Я думаю, нам нужно изменить подход, обсуждая подобное», — поделился Редик во время своего подкаста The Old Man & The Three.

Напомним, ранее стало известно, что звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разговаривал сразу с несколькими звёздными игроками по поводу участия в Олимпийских играх — 2024.

По информации инсайдер The Athletic Шэмса Чарании, Джеймс разговаривал со Стефеном Карри, Кевином Дюрантом, Энтони Дэвисом, Джейсоном Тейтумом и Дрэймондом Грином, и все они готовы выступить в составе сборной США следующим летом.

Кроме того, сообщается, что Девин Букер, Дэмьен Лиллард, ДеАарон Фокс и Кайри Ирвинг также серьёзно заинтересованы в участии.