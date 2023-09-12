В ФИБА объяснили, почему не собираются менять правила по натурализации баскетболистов

Генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис высказался вокруг ситуации, связанной с натурализацией баскетболистов.
«Мы не будем идти в этом направлении из-за специфики нашего вида спорта. У нас есть два–три крупных рынка, на которых производятся игроки, связанные с рядом других стран. Это приведёт к тому, что национальные команды не будут иметь практически никакого отношения к уровню баскетбола и развитию баскетбола в своей стране.
Например, у нас есть Соединённый Штаты. Ты там родился, у тебя есть паспорт, но, конечно, у тебя может быть другой паспорт, так как твой отец, дедушка и так далее связаны с этой [другой] страной.
Центральный совет чётко формулирует: один натурализованный игрок на команду. Это принцип номер один, где я не вижу смысла вносить изменения. И второй — критерии, по которым кто-то может получить право на участие, ясны: наличие паспорта, значит, и право есть.
Если вам выдали паспорт после 16 лет, то мы должны убедиться и проверить связи с вашей новой страной. Если их нет, то вы подпадаете под категорию натурализованных. Это очень сложное правило.
Мы будем придерживаться этого правила, и у нас есть очень опытная команда, которая проверяет право на участие и применение этих формулировок. И мы должны проявлять ответственность, обеспечивая актуальность этих правил», — приводит слова Загклис Basket News.
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