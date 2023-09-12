Кевин О'Коннор: Франц Вагнер может войти в топ-20 игроков НБА

Североамериканский журналист The Ringer Кевин О'Коннор выразил мнение, что лёгкий форвард «Орландо Мэджик» Франц Вагнер в будущем может войти в список 20 лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Франц Вагнер может когда-нибудь войти в топ-20 игроков. Если организовать повторный драфт 2021 года, то Франц без проблем уйдёт под общим первым номером, обойдя даже Кейда Каннингема, Эвана Мобли и Скотти Барнса», — приводит слова О'Коннора The Ringer.
Напомним, 22-летний Вагнер в составе сборной Германии по баскетболу стал чемпионом мира — 2023, обыграв в финале сербскую команду со счётом 83:77. В этом турнире форвард набирал в среднем 16,8 очка, 6,5 подбора и три передачи.
«Орландо» в прошлом сезоне НБА одержал всего 34 победы при 48 поражениях, заняв в Восточной конференции 13-е место. Таким образом, «Мэджик» не смогли пробиться в плей-офф.
- 12 сентября 2023
-
09:54
-
09:49
-
08:57
-
08:43
-
08:29
-
08:18
-
08:06
-
07:47
-
06:45
-
05:08
-
04:19
-
04:06
-
03:56
-
03:46
-
02:38
-
02:30
-
02:21
-
01:25
-
00:51
-
00:17
- 11 сентября 2023
-
23:59
-
23:23
-
23:04
-
22:15
-
21:59
-
21:13
-
20:18
-
20:08
-
19:27
-
18:49
-
18:27
-
17:23
-
16:41
-
15:48
-
15:45