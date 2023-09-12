Кевин О'Коннор: Франц Вагнер может войти в топ-20 игроков НБА

Североамериканский журналист The Ringer Кевин О'Коннор выразил мнение, что лёгкий форвард «Орландо Мэджик» Франц Вагнер в будущем может войти в список 20 лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Франц Вагнер может когда-нибудь войти в топ-20 игроков. Если организовать повторный драфт 2021 года, то Франц без проблем уйдёт под общим первым номером, обойдя даже Кейда Каннингема, Эвана Мобли и Скотти Барнса», — приводит слова О'Коннора The Ringer.

Напомним, 22-летний Вагнер в составе сборной Германии по баскетболу стал чемпионом мира — 2023, обыграв в финале сербскую команду со счётом 83:77. В этом турнире форвард набирал в среднем 16,8 очка, 6,5 подбора и три передачи.

«Орландо» в прошлом сезоне НБА одержал всего 34 победы при 48 поражениях, заняв в Восточной конференции 13-е место. Таким образом, «Мэджик» не смогли пробиться в плей-офф.